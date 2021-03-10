Колишній нардеп Андрій Шипко став в.о. директора Національного інституту раку

Екснардеп Партії регіонів та групи "Відродження" Андрій Шипко очолив Національний інститут раку. До цього він із квітня був першим заступником в.о. директора.

Про призначення Шипка в.о. директора НІР повідомили на засіданні вченої ради Інституту. Про це LB.ua стало відомо від джерел у керівництві установи.

Шипко має ступінь доктора медичних наук. Він захистив дисертацію із соціальної медицини у 2019 році. Узимку 2020 він брав участь у конкурсі на посаду голови Національної служби здоров'я України, але не пройшов навіть перший етап. Втім за кілька місяців із Шипком для призначення на цю посаду провів співбесіду голова МОЗ Максим Степанов, повідомила нардепка від "Голосу" Ольга Стефанишина. Сьогодні вранці вона написала у дописі в Facebook, що рішення про призначення Шипка очільником інституту Степанов вже ухвалив.

"Був заступником Юрія Вілкула (батька ексвіцепрем'єр міністра України уряду Азарова – Олександра Вілкула) в Дніпропетровській обласній. 15 років працює винятково на державних посадах, має розкішні будинки, квартири, багато нерухомого майна та елітних авто. Якщо вам мало, ось його останній "подвиг" - влітку на величезній швидкості його катер протаранив сусідній катер і зник із місця події, навіть не спробувавши допомогти людям, які стікали кров’ю", - додала Стефанишина.

Шипко також відомий як депутат, що підтримував диктаторські закони 16 січня 2014 року. Після Євромайдану став безпартійним, а потім пройшов у наступне скликання парламенту від "Відродження".

У квітні минулого року організація "Пацієнти України" повідомила, що в.о. директора НІР Олександр Яцина представив Шипка як свого заступника. В організації зазначили, що за часів свого депутатства Шипко був противником медичної реформи.

У інтерв'ю "Українській правді" у 2019 році Ігор Коломойський називав Шипка "найімовірнішим претендентом на посаду міністра охорони здоров'я", але тоді версія олігарха не збулася - МОЗ він так і не очолив.

З 2006 року і протягом шести років Шипко був заступником голови Дніпропетровської облради. Уже після цього став депутатом і мав посаду члена комітету ВР з питань охорони здоров'я. У 2013 році журналісти сфотографували електронне листування Шипка з невстановленою особою, в якій депутат називав себе "куратором медицини".

Нагадаємо, що попередній в.о. директора Інституту раку Олександр Яцина керував установою з квітня 2020 року, після того як МОЗ зупинило конкурс на посаду директора через пандемію коронавірусу. Повноправним директором інституту до осені 2019 року була Олена Колесник. Її відсторонили після виявлення численних порушень.

Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Інститут раку. Пошуки винного".