Після майже 20 тис. щеплень в Україні значних ускладнень не зафіксовано, - Степанов

Лише в одному випадку вакцинованому знадобився догляд лікарів, щоб "перестрахуватися".

Від початку вакцинації від коронавірусу в Україні щепили 19 118 осіб. При цьому зафіксовано 185 повідомлень про побічну дію, проте в жодному випадку не йшлося про важкі наслідки.

Про це на брифінгу 9 березня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Міністр наголосив, що МОЗ фіксує будь-які повідомлення про побічні ефекти після вакцинації: від почервоніння шкіри до підвищення температури.

"Ніяких важких наслідків після майже 20 000 щеплень в Україні не зафіксовано", - наголосив Максим Степанов.

Очільник МОЗ додав, що лише в одному випадку вакцинованому знадобився догляд лікарів, щоб "перестрахуватися".

"У пацієнта була підвищена температура, через два дні вона стала нормальною - і людина повернулася до звичайного життя", - зазначив міністр.

За його словами, побічні ефекти після вакцинування: підвищення температури, втома, головний біль, - можуть спостерігатися близько доби.

Нагадаємо, вакцинальна кампанія в Україні почалася 24 лютого. Поки що використовують тільки один препарат - Covishield - розробку AstraZeneca та Оксфордського університету, виготовлену в Індії.

За даними МОЗ, 8 березня в Україні від коронавірусу щеплено 1 171 особу. За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (294 щеплення), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (2 474 щеплення), найменша – у Сумській області (350 щеплень).