На Вінниччині від ковіду помер військовий

У Вінницькій області від ускладнень, спричинених коронавірусом, помер військовий. Цей 49-та смерть від ковіду в українській армії.
Про це повідомили у Командуванні Медичних сил ЗСУ.
“Працівник ЗС України перебував на стаціонарному лікуванні у Вінницькій обласній інфекційній лікарні. Позитивний ПЛР тест від 16.02.2021р. Не зважаючи на проведену терапію стан здоров’я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали”, – йдеться у повідомленні.
За минулу добу, 6 березня у ЗСУ зареєстровано 63 нових випадків ковіду, до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 17 осіб.
Загалом станом на 7 березня на коронавірус хворіє 1269 військовослужбовців.
Всього за час пандемії в армії одужало 16 218 осіб, на ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 344 особи.
Додамо, за минулу добу від ковіду у війську щепили 704 особи, а від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 2376 осіб отримали першу дозу вакцини.
Нагадаємо, за минулу добу, 6 березня в Україні на коронавірус захворіли ще 7 167 осіб, померло 103 особи.