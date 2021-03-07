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На Вінниччині від ковіду помер військовий

За добу на коронавірус захворіли ще 63 військовослужбовці.

На Вінниччині від ковіду помер військовий
Фото: Київрада

У Вінницькій області від ускладнень, спричинених коронавірусом, помер військовий. Цей 49-та смерть від ковіду в українській армії.

Про це повідомили у Командуванні Медичних сил ЗСУ.

“Працівник ЗС України перебував на стаціонарному лікуванні у Вінницькій обласній інфекційній лікарні. Позитивний ПЛР тест від 16.02.2021р. Не зважаючи на проведену терапію стан здоров’я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали”, – йдеться у повідомленні.

За минулу добу, 6 березня у ЗСУ зареєстровано 63 нових випадків ковіду, до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 17 осіб.

Загалом станом на 7 березня на коронавірус хворіє 1269 військовослужбовців.

Всього за час пандемії в армії одужало 16 218 осіб, на ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 344 особи.

Додамо, за минулу добу від ковіду у війську щепили 704 особи, а від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 2376 осіб отримали першу дозу вакцини.

Нагадаємо, за минулу добу, 6 березня в Україні на коронавірус захворіли ще 7 167 осіб, померло 103 особи.

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