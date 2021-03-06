Київ потрапив до "помаранчевої" зони

Київ, який перебував у “жовтій” карантинній зоні, потрапив до "помаранчевої" зони. Вона не передбачає автоматичного введення додаткових обмежень, але відповідне рішення може ухвалити орган місцевого самоврядування.

Це передбачено новим переліком зон адаптивного карантину, який Міністерство охорони здоров’я України затвердило сьогодні, 6 березня.

“Помаранчевими” ще є Вінницька, Донецька, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька області.

У “червоній” зоні – чотири області: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська і Чернівецька.

Нагадаємо, сьогодні, 6 березня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було вирішено, що Закарпаття переходить у “червону” зону з 8 березня.

“Помаранчевий” – попереджувальний рівень, який свідчить про ускладнення епідемічної ситуації в регіоні, що може призвести до запровадження посилених обмежень.

Встановлюється на рівні регіонів, якщо перевищено хоча б один показник:

1) захворюваність на грип та ГРВІ перевищує епідемічний поріг,

2) завантаженість ліжок, забезпечених постачанням медичного кисню у визначених закладах охорони здоров’я – більше 65%,

3) кількість тестувань методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – менше 300,

4) кількість госпіталізацій протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – більше 60,

5) коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – більше 20%

6) зростання госпіталізацій протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом – більше 50%.