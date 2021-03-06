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Україна забезпечить вакцинацію від COVID-19 на адмінмежі з Кримом

Над запуском процесу наразі працює Херсонська облдержадміністрація.

Україна забезпечить вакцинацію від COVID-19 на адмінмежі з Кримом
КПВВ Каланчак
Фото: dpsu.gov.ua

Уряд працює над запуском вакцинації від COVID-19 на пунктах в’їзду-виїзду, розташованих на адміністративному кордоні з окупованим Кримом.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ігор Яременко.

"Уже працюємо над цим. Зокрема, працює Херсонська облдержадміністрація, у неї є відповідні інструкції від уряду", - сказав Яременко.

За його словами, наразі динаміка перетину всіх КПВВ на адмінкордоні з Кримом “вкрай мізерна” - 450 перетинів за день. Втім міністерство зробить усе від нього залежне, "щоб забезпечити там процес вакцинації в розумних межах".

"Ми не можемо тримати там людей цілодобово, на жаль. Але в розумних межах, щоб дійсно люди могли зробити щеплення та отримати всі інші послуги, можемо", — зазначив він.

Станом на 3 березня у лист очікування вакцинації від COVID-19 через портал і додаток "Дія" та через контактцентр МОЗ записалися 100 тисяч українців.

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