Україна забезпечить вакцинацію від COVID-19 на адмінмежі з Кримом

Уряд працює над запуском вакцинації від COVID-19 на пунктах в’їзду-виїзду, розташованих на адміністративному кордоні з окупованим Кримом.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ігор Яременко.

"Уже працюємо над цим. Зокрема, працює Херсонська облдержадміністрація, у неї є відповідні інструкції від уряду", - сказав Яременко.

За його словами, наразі динаміка перетину всіх КПВВ на адмінкордоні з Кримом “вкрай мізерна” - 450 перетинів за день. Втім міністерство зробить усе від нього залежне, "щоб забезпечити там процес вакцинації в розумних межах".

"Ми не можемо тримати там людей цілодобово, на жаль. Але в розумних межах, щоб дійсно люди могли зробити щеплення та отримати всі інші послуги, можемо", — зазначив він.

Станом на 3 березня у лист очікування вакцинації від COVID-19 через портал і додаток "Дія" та через контактцентр МОЗ записалися 100 тисяч українців.