Опозиція розкритикувала президента Польщі за участь у лижному чемпіонаті під час карантину

Президента Польщі Анджея Дуду розкритикували за поїздку на лижний чемпіонат у той час, коли в країні продовжує збільшуватися кількість хворих на ковід.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на видання Onet.

Дуда поїхав взяти участь у благодійному марафоні на популярному гірськолижному курорті Закопане, що він регулярно робить протягом вже багатьох років.

Опозиційні політики розкритикували його рішення і наголошують, що цього року така поїздка недоречна.

"Нашому лідеру не бракує послідовності. Кажуть, що на вихідних, у розпал чергової хвилі епідемії пан Дуда поїхав… кататися на лижах. Браво!" - проментував колишній прем’єр Польщі, нині депутат Європарламенту Марек Белька.

"Пан Дуда знову змастив лижі. Третя хвиля для нього - не загроза. А для народу? Окей, він же зателефонував у Пекін (щодо можливого придбання китайської вакцини - ред.)", - написав у соцмережах сенатор від "Громадянської платформи" Адам Зейнфельд.

"Надворі раз по раз лунають сирени швидких, довкола закриваються і банкрутують бізнеси, люди хворіють, численні похорони. А президент цієї країни знову катається на лижах", - обурився депутат від "Громадянської платформи" Рафал Групінський.

Перед цим останній раз Дуда вибирався на лижі в середині лютого - за тиждень після того, як гірськолижні курорти відкрилися у рамках послаблення карантину. Тоді на його адресу також здійнялася критика.

Останні три тижні у Польщі стабільно зростає приріст заражень коронавірусом. 5 березня показники вперше з кінця осені наблизились до 16 тисяч.

Нагадаємо, 26 лютого Івано-Франківська область України перейшла у "червону зону" через новий спалах коронавірусу, який, за оцінками МОЗ, почався саме на гірськолижному курорті "Буковель". Попри це, в "Буковелі" заявили, що курорт продовжить роботу під час нового локдауну. Траси не закриваються, готелі також працюватимуть. Кафе, бари і ресторани працюють тільки на виніс або адресну доставку. Масові заходи, концерти та розважальні програми скасовано.

Минулого року президент України Володимир Зеленський святкував у Буковелі Новий Рік.