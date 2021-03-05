Юрій Щиголь: Національну безпеку монетизувати не можна
Юрій Щиголь: Національну безпеку монетизувати не можна
Зеленський увів у дію рішення РНБО про подвійне громадянство
Зеленський увів у дію рішення РНБО про подвійне громадянство
Коболєв розкритикував план Вітренка щодо продажу газу для населення і ТКЕ на рік наперед
Коболєв розкритикував план Вітренка щодо продажу газу для населення і ТКЕ на рік наперед
У Конституційному Суді сталася суперечка за місце Тупицького
У Конституційному Суді сталася суперечка за місце Тупицького
Помер актор Іван Марченко, відомий киянам з роликів про поведінку в метро
Помер актор Іван Марченко, відомий киянам з роликів про поведінку в метро
США ввели санкції проти Коломойського та членів його родини
США ввели санкції проти Коломойського та членів його родини
Зеленский: план «реставрация»
Зеленский: план «реставрация»
“Вони нас обдурили”: Богуслаєв поскаржився на китайських інвесторів “Мотор Січ”
“Вони нас обдурили”: Богуслаєв поскаржився на китайських інвесторів “Мотор Січ”
Чотири українських виші потрапили до рейтингу кращих університетів світу 2021 року
Чотири українських виші потрапили до рейтингу кращих університетів світу 2021 року
ГоловнаСвіт

Опозиція розкритикувала президента Польщі за участь у лижному чемпіонаті під час карантину

Дуда поїхав взяти участь у благодійному марафоні на популярному гірськолижному курорті Закопане

Опозиція розкритикувала президента Польщі за участь у лижному чемпіонаті під час карантину
Архівне фото 2017 року
Фото: prezydent.pl

Президента Польщі Анджея Дуду розкритикували за поїздку на лижний чемпіонат у той час, коли в країні продовжує збільшуватися кількість хворих на ковід.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на видання Onet.

Дуда поїхав взяти участь у благодійному марафоні на популярному гірськолижному курорті Закопане, що він регулярно робить протягом вже багатьох років.

Опозиційні політики розкритикували його рішення і наголошують, що цього року така поїздка недоречна.

"Нашому лідеру не бракує послідовності. Кажуть, що на вихідних, у розпал чергової хвилі епідемії пан Дуда поїхав… кататися на лижах. Браво!" - проментував колишній прем’єр Польщі, нині депутат Європарламенту Марек Белька.

"Пан Дуда знову змастив лижі. Третя хвиля для нього - не загроза. А для народу? Окей, він же зателефонував у Пекін (щодо можливого придбання китайської вакцини - ред.)", - написав у соцмережах сенатор від "Громадянської платформи" Адам Зейнфельд.

"Надворі раз по раз лунають сирени швидких, довкола закриваються і банкрутують бізнеси, люди хворіють, численні похорони. А президент цієї країни знову катається на лижах", - обурився депутат від "Громадянської платформи" Рафал Групінський.

Перед цим останній раз Дуда вибирався на лижі в середині лютого - за тиждень після того, як гірськолижні курорти відкрилися у рамках послаблення карантину. Тоді на його адресу також здійнялася критика. 

Останні три тижні у Польщі стабільно зростає приріст заражень коронавірусом. 5 березня показники вперше з кінця осені наблизились до 16 тисяч.

Нагадаємо, 26 лютого Івано-Франківська область України перейшла у "червону зону" через новий спалах коронавірусу, який, за оцінками МОЗ, почався саме на гірськолижному курорті "Буковель". Попри це, в "Буковелі" заявили, що курорт продовжить роботу під час нового локдауну. Траси не закриваються, готелі також працюватимуть. Кафе, бари і ресторани працюють тільки на виніс або адресну доставку. Масові заходи, концерти та розважальні програми скасовано.

Минулого року президент України Володимир Зеленський святкував у Буковелі Новий Рік.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Новини по темі:

Читайте також