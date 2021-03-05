Помер голова парламентської групи Естонія-Україна Йоганнес Керт

Він підтримував інтеграцію України до Євросоюзу та територіальну цілісність країни.

Фото: Мар'яна Беца Twitter Йоганнес Керт

Естонії 4 березня у віці 61 року помер голова естонсько-української групи в Рійгікоґу (парламенті) Йоганнес Керт.

Про його смерть у Twitter повідомила пані посол України в Естонії Мар'яна Беца.

"Глибоко засмучена новинами про те, що справжній друг України, член Рійкоґу, голова парламентської групи Естонія-Україна помер 4 березня. Щирі співчуття родині та естонському народу", - написала вона.

Керт - генерал-лейтенант у резерві, колишній командувач Силами оборони Естонії. З 2015 року був членом естонського парламенту.

У період з 2002 по 2008 рік обіймав різні військові посади, зокрема радника командувача, виконуючого обов'язки командувача сухопутних військ, командувача сухопутними військами, військового представника Естонії при НАТО та Європейському Союзі.

Згодом він був головою Міжнародного керівного комітету Кооперативного центру кіберзахисту НАТО (CCDCOE) та радником Міністерства оборони.

У 2018 році Керт отримав медаль Балтійської Асамблеї за підтримку територіальної цілісності України та її вступу до ЄС.