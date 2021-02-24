Естонія відзначає День незалежності без параду, президентського прийому і публіки

В Естонії через поширення захворюваності коронавірусом організатори святкових заходів до 103-ї річниці незалежності держави попросили людей не відвідувати урочистості і відзначати свято вдома, в колі сім'ї.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За інформацією пресслужби естонського парламенту, святкові урочистості розпочалися в Таллінні з церемонії підняття державного прапора зі сходом сонця о 7:32 на башті Довгий Герман. За церемонією підняття прапора, яка раніше збирала велику кількість публіки, можна було стежити завдяки трансляції на телевізійних каналах.

Через коронавірус довелося відмовитися і від одного з найбільш багатолюдних традиційних заходів - параду Сил оборони і союзників з НАТО. Якщо дозволять погодні умови, люди зможуть спостерігати за літаками союзників. Із 12:20, протягом наступних півтори години літаки військово-повітряних сил Естонії і союзників НАТО здійснять одночасний обліт дев'яти міст країни, повідомив головний штаб Сил оборони.

В обльоті візьмуть участь навчально-тренувальні реактивні літаки L-39 і повітряний транспорт M28 ВВС Естонії; німецькі та італійські винищувачі Eurofighter Typhoon, які охороняють повітряний простір країн Балтії (злетять з естонської бази Емарі і литовської Шауляй відповідно); четвірка винищувачів ВПС США F-15 у супроводі пари повітряних танкерів KC-135, які піднімуться у повітря з авіабази Лейкгіт у Великій Британії.

Традиційне звернення президента до народу Естонії та урочистий концерт пройдуть цього року в місті Пайде. За ними також можна буде спостерігати по телевізору. Але президентського прийому і церемонії рукостискань глави держави з запрошеними гостями не буде.

Увечері в столиці відбудеться ще один захід, який вже став традиційним: смолоскипний хід вулицями Старого Таллінна, який організовується Консервативною народною партією і концерт на площі Свободи. Якщо раніше в ньому брали участь тисячі охочих, то цього року схвалений департаментом здоров'я хід і концерт будуть не такими масштабними через коронавірусні обмеження.