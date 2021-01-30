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Таллінн хоче відновити розслідування загибелі порома "Естонія", затонулого 26 років тому

Швеція обіцяє внести зміни у законодавство, які дозволили б докладніше вивчити корпус корабля, що лежить на дні Балтійського моря.

Таллінн хоче відновити розслідування загибелі порома "Естонія", затонулого 26 років тому
Фото: wikipedia.org

Естонська влада після зміни уряду в країні має намір відновити розслідування загибелі порома "Естонія", затонулого 26 років тому.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Нове естонський уряд сповнений рішучості просувати розслідування катастрофи" Естонії ", - заявила прем'єр-міністр країни Кайя Каллас після розмови зі шведським колегою Стефаном Льовен.

Вона вітала наміри влади Швеції внести зміни в чинне законодавство, які дозволили б докладніше вивчити корпус корабля, що лежить на дні Балтійського моря.  Справа в тому, що за шведськими законами уламки судна разом з тілами загиблих вважаються місцем поховання і досліджувати їх не можна.

Зміна закону дозволить комісії, до якої входять представники трьох країн, спробувати знайти відповідь на питання про природу величезної діри, що з'явилася в носовій частині судна.

Нагадаємо, загибель порома "Естонія" Пором "Естонія", на борту якого знаходилася майже тисяча осіб - 803 пасажири та 186 членів команди, сталася  28 вересня 1994 року. Судно затонуло біля південного узбережжя Фінляндії. Ця аварія, в якій загинули 852 людини вважається найсерйознішою корабельної катастрофою в Європі після Другої світової війни.

Згідно з висновками міжнародної комісії, в яку входили по три представники від трьох країн,  опублікованих за результатами первинного розслідування, загибель судна була викликана пошкодженням запірного пристрою носового візору. В результаті на автомобільну палубу протягом декількох хвилин ринули тисячі тонн забортної води, які і відправили пором на дно.

При цьому існує безліч найрізноманітніших конспірологічних версій. У той же час ті, що вижили, а також родичі загиблих вже давно вимагають поновлення розслідування. Вимоги про нове розслідування посилилися після виходу у вересні 2020 року документального серіалу Discovery Networks "Знахідка, яка змінює все". Його автори в ході підводних зйомок виявили чотириметрову пробоїну в корпусі судна, про існування якої раніше було невідомо.

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