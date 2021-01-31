У Німеччині заявили, що відносини з РФ "досягли нової найнижчої точки"

Ситуація навколо отруєння і арешту Олексія Навального демонструє, як далеко готовий зайти Кремль у боротьбі з опозицією.

Відносини Європейського Союзу і Німеччини з Росією на початку 2021 року досягли нової нижчої точки. Таку думку висловив державний міністр у справах Європи в МЗС Німеччини Міхаель Рот у коментарі, опублікованому в тижневику Der Spiegel в неділю, 31 січня, передає DW.

"Після отруєння російського опозиціонера Олексія Навального наші відносини з Росією ще більше ускладнилися", - констатував Рот.

Крім того, німецький дипломат наголосив, що нинішні переслідування політика в радикальній манері демонструють, як далеко готовий зайти Кремль в перешкоджанні діяльності сильної опозиції.

Водночас суттєве поліпшення відносин з Росією в даний час не передбачається - "не в останню чергу тому, що Москва сама не надто в цьому зацікавлена", зазначає далі німецький політик. За його словами, влада РФ "цинічним чином продемонструвала, що вона розцінює ідею політичних свобод як загрозу для своєї системи правління".

Нагадаємо, 17 січня 2021 року Навальний разом зі своєю дружиною Юлією прилетіли в Росію з Німеччини, де опозиціонер декілька місяців лікувався після отруєння "Новачком". Політика затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" в Москві та одразу заарештували.

Після арешту Навальний закликав громадян Росії виходити на протестні акції 23 січня. У відповідь російська влада почала затримувати близьких до Навального людей - речницю, брата та співробітників "Фонду боротьби з корупцією".

21 січня Європарламент різко засудив арешт російського опозиціонера Олексія Навального та закликав звільнити його "негайно та без жодних додаткових умов".

Під час акцій 23 січня було затримано понад 4 тис. осіб у 40 містах.

31 січня на акціях на підтримку Навального по всій Росії затримали понад 4,5 тис. людей.