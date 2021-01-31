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Число затриманих на акціях у Росії перевищило 4,5 тисячі

Найбільше затриманих у Москві та Санкт-Петербурзі.

Число затриманих на акціях у Росії перевищило 4,5 тисячі
Фото: ЕРА/UPG

У Росії на несанкціонованих владою акціях на підтримку опозиційного політика Олексія Навального затримали понад 4,4 тисячі осіб.

За даними ОВД-Інфо, на 19:09 затримано 4 567 осіб.

Найбільше затриманих у Москві - 1 450, Санкт-Петербурзі - 997, Красноярську - 194 та Нижньому Новгороді - 167.

Серед затриманих журналісти, громадські діячі, пенсіонери, люди з інвалідністю.

Повідомляється про жорсткі дії силовиків при затриманні.

Удень було затримано і дружину Олексія Навального Юлію.

Нагадаємо, 17 січня 2021 року Навальний разом зі своєю дружиною Юлією прилетіли в Росію з Німеччини, де опозиціонер декілька місяців лікувався після отруєння "Новачком". Політика затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" в Москві та одразу заарештували.

Офіційна причина затримання Навального - ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин у справі "Ів Роше".

Опозиціонер Олексій Навальний і його брат Олег звинувачувалися в розкраданні понад 26 млн рублів у компанії "Ів Роше Схід" і ще понад чотири мільйони рублів у "багатопрофільній процесинговій компанії". За версією слідства, вони створили підставну компанію "Главподписка", яка надавала послуги з доставки поштових відправлень за завищеними цінами. Навальний провину не визнавав і стверджував, що діяв у межах закону.

Після арешту Навальний закликав громадян Росії виходити на протестні акції 23 січня. У відповідь російська влада почала затримувати близьких до Навального людей - речницю, брата та співробітників "Фонду боротьби з корупцією".

Під час акцій 23 січня було затримано понад 4 тис. осіб у 40 містах. МЗС України засудило насильство проти російських протестувальників.

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