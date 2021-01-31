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Трампа залишили п'ять адвокатів, які мали захищати його у справі імпічменту

Причиною стали розбіжності з приводу стратегії захисту.

Трампа залишили п'ять адвокатів, які мали захищати його у справі імпічменту
Фото: EPA/UPG

П'ять адвокатів, які мали захищати колишнього президента США Дональда Трампа у справі про імпічмент, залишили його команду майже за тиждень до початку судового розгляду.

Про це пише edition.cnn.com.

Причиною стали розбіжності з приводу стратегії захисту Трампа.

Зокрема, від Трампа пішли провідні захисники Бутч Бауерс і Дебора Барбері, а також Джош Ховард з Північної Кароліни і Джонні Гассер та Грег Гарріс з Південної Кароліни.

Відомо, що адвокати хотіли будувати захист на факті незаконності імпічменту після того, як Трамп залишив посаду президента, однак він наполягав на аргументації про масову фальсифікацію на виборах.

Адвокати ще не отримали ніяких авансових платежів та не підписували жодних документів.

Про нових захисників Трампа наразі не відомо нічого.

Нагадаємо, 25 січня у Сенат з Палати представників Конгресу США передали резолюцію щодо імпічменту експрезидента США Дональда Трампа.

Раніше лідер сенатської більшості Сенату США Чак Шумер заявив, що Верхня палата Конгресу США розпочне судові слухання у справі щодо імпічменту Дональда Трампа після 8 лютого.

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