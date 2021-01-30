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З 1 лютого маски у громадському транспорті США стануть обов’язковими

Маски також потрібно буде носити на автобусних зупинках і в терміналах аеропортів.

З 1 лютого маски у громадському транспорті США стануть обов’язковими
Фото: bbc.com

Центр контролю та профілактики захворювань США оголосив про нову вимогу щодо носіння захисних масок у громадському транспорті.

Про це пише “Німецькахвиля”.

Мова йде про літаки, потяги, кораблі, метро, автобуси і таксі.

Також маски необхідно буде обов'язково носити на території транспортних вузлів – в аеропортах, на залізничних вокзалах, автобусних зупинках та в терміналах. Їх можна буде зняти на короткий час, щоб поїсти чи попити.

Ця вимога не поширюється на дітей віком до двох років або на осіб з певними медичними показаннями.

Нові правила почнуть діяти з 1 лютого.

“Ця директива CDC ухвалена після наказу нового президента США Джо Байдена від 21 січня, у якому він доручив агентствам "негайно вжити заходів" для встановлення вимог носити маски у транспорті і транспортних вузлах”, – йдеться у повідомленні.

У разі відмови людей дотримуватися нової вимоги носити маски у транспорті чи транспортних вузлах, вони порушуватимуть федеральні закони.

Джо Байден написав на сторінці у соцмережі Twitter "носіть маску, рятуйте життя".

Зазначимо, раніше у США була лише рекомендація щодо носіння масок, адже попередник Байдена Дональд Трамп відхилив аналогічну вимогу Центру.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що не має наміру змінювати правила щодо масок, пошитих з тканини, через поширення нових штамів коронавірусу, оскільки вони передаються тим же шляхом, що й початковий варіант.

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