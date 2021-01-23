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ВООЗ підтвердила, що маски з тканини захищають від нових штамів ковіду

В Австрії та Німеччині тканинні маски заборонили.

ВООЗ підтвердила, що маски з тканини захищають від нових штамів ковіду
Фото: EPA/UPG

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що не має наміру змінювати правила щодо масок, пошитих з тканини, через поширення нових штамів коронавірусу, оскільки вони передаються тим же шляхом, що й початковий варіант.

Таку заяву ВООЗ змушена була зробити після того, як влада у Німеччині та Австрії зобов'язала всіх носити у транспорті і магазинах тільки хірургічні маски або респіратори (типу FFP2), передає ВВС.

Як повідомляли, у вівторок, 19 січня, канцлерка Німеччини Ангела Меркель та очільники урядів федеральних земель домовилися щодо посилення та продовження локдауну в країні до 14 лютого. Серед нових карантинних заходів - запровадження обов'язкового носіння медичних масок у магазинах та у громадському транспорті.

При цьому дозволені будуть як найбільш поширені одноразові медичні маски, так і респіратори класів FFP2 чи KN95/N95. Водночас використовувати маски з тканини та прикривати рота й носа предметами одягу заборонено.

Раніше влада Австрії через нові штами коронавірусу продовжила дію локдауну, який мав закінчитися 24 січня, ще на тиждень - до 7 лютого.

Також з 25 січня громадяни повинні будуть носити справжні захисні маски у громадському транспорті та в приміщеннях, а не тканинні покриття для обличчя. Люди з низьким рівнем заробітку отримають такі маски безкоштовно.

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