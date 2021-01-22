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В Україні кожна третя COVID-лікарня перевантажена пацієнтами

У 60 лікарнях реанімаційні ліжка заповнені на 100%.

В Україні кожна третя COVID-лікарня перевантажена пацієнтами
Фото: Mykola Berdnyk/DW

В Україні кожна третя лікарня, відведена під лікування хворих на COVID-19, критично навантажена пацієнтами. В абсолютних числах: 111 із 629 лікарень першої та другої хвилі. Водночас, ліжка, відведені для пацієнтів з COVID-19, заповнені на 100%. У 60 лікарнях реанімаційні ліжка заповнені на 100%.

Такі результати нового дослідження Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE).

"Ми постійно моніторимо ситуацію і вважаємо, що зниження офіційної статистики нових випадків поки що не може однозначно вказувати на те, що українці стали менше хворіти на COVID-19. Нашу думку підтверджує найвищий у Європі коефіцієнт позитивних випадків і госпіталізації, кількість яких тримається практично на одному рівні з грудневими показниками", - вважає старший дослідник департаменту економіко-політичних досліджень KSE, керівник ключових проєктів Юрій Ганиченко.

Національна служба здоров’я України все ще оновлює дані про кількість померлих внаслідок COVID-19 на кінець 2020 року. Наразі офіційні дані по смертності відповідають проміжному - між оптимістичним і середнім сценаріями, які змоделювали аналітики Київської школи економіки.

Нагадаємо, 18 січня під час традиційної селекторної наради під головуванням президента Володимира Зеленського повідомлялося, що за попередній тиждень було госпіталізовано 13 555 осіб. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні знову почалося повільне зростання захворюваності на коронавірус.

В Україні рівень смертності листопада 2020 на 16 тис. перевищив показник 2019 року.

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