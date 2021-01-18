​В Україні знову почалося повільне зростання захворюваності на ковід, - уряд

В Україні знову почалося повільне зростання захворюваності на коронавірус. Так, за попередній тиждень було госпіталізовано 13 555 осіб.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час традиційної селекторної наради під головуванням президента Володимира Зеленського.

За словами Шмигаля, за минулий тиждень було проведено 182 437 ПЛР-тестувань, а позаминулого тижня - 160 тисяч. За останній тиждень було виявлено 44 402 нових випадки захворювання. За позаминулий тиждень захворіла 41 тис. осіб.

Кабінет міністрів також провів порівняння карантинних обмежень в Україні та у 18 європейських країнах, і, за словами прем'єра, український карантин виявився найбільш м’яким.

"Ми порівняли 18 європейських країн за індексом жорсткості, який враховує низку показників. Для прикладу, в Італії цей індекс становить 87,9, у Німеччині – 85,1, у Греції – 84, в Австрії – 78, у Польщі – 71. Україна серед 18 країн посідає 16-те місце й має індекс жорсткості 61,5. Тобто в нас один з найнижчих показників жорсткості карантинних обмежень", - сказав Шмигаль.

Правоохоронці повідомили, що через порушення карантинних правил вони закрили 500 розважальних закладів і ресторанів, понад 60 ТРЦ та 40 клубів.

Президент Зеленський, своєю чергою, наголосив, що уряд має бути готовий до початку вакцинації "в усіх питаннях".

"Першими мають бути вакциновані медпрацівники, військові, люди літнього віку, оскільки вони – в основній групі ризику. Знаю, що Міністерство охорони здоров’я активно готується до підписання перших контрактів. Люди повинні знати чітко, коли починається вакцинація, як вона відбуватиметься, і знати, що держава про них піклуватиметься. Вакцинація – це виклик для всього світу, і скрізь, у кожній країні уряди зустрічаються з новими викликами. Ми повинні насамперед думати про людей", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Шмигаль повідомив, що після закінчення локдауну Україна повернеться до карантинних обмежень помаранчевої зони, які планують продовжити до квітня.

В Україні з півночі 8 січня до 00:00 25 січня було введено посиленні карантинні обмеження. Локдаун передбачає закриття всіх закладів освіти, окрім дошкільної та спеціальної.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов виступив за продовження локдауну після 24 січня, оскільки різдвяні та новорічні свята супроводжувалися масовими святкуваннями та переміщенням людей. Потім він уточнив, що виступає за адаптивний карантин з 25 січня.