МЗС України назвало ганебним затримання Навального

"Розцінюємо ситуацію як продовження наступу на права людини".

Міністерство закордонних справ України прокоментувало затримання російського опозиціонера Олексія Навального, якого одразу після прильоту в московський аеропорт відправили до відділку поліції.

"Міністерство закордонних справ України глибоко занепокоєне затриманням російського опозиційного діяча Олексія Навального. Розцінюємо ситуацію навколо Навального як продовження Кремлем ганебної практики наступу на права людини та придушення свободи слова", - говориться в коментарі МЗС.

Українське відомство нагадало, що затримання та політично мотивовані переслідування неугодним людей системно практикують Кремлем всупереч міжнародним зобов'язанням Росії.

МЗС використало затримання Навального як привід закликати Росію до звільнення всіх політичних в’язнів, зокрема громадян України, які незаконно утримуються російською владою.

Крім того, Україна попросила міжнародну спільноту засудити репресивні практики російської влади.

Нагадаємо, що 17 січня Навальний разом зі своєю дружиною Юлією прилетіли в Росію з Німеччини, де опозиціонер декілька місяців лікувався після отруєння токсином типу "Новачок". Політика затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" в Москві.

Офіційна причина затримання Навального - ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International назвала Навального в'язнем сумління та закликала негайно його звільнити.