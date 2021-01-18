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У МЗС розповіли про стан врятованих із затонулого судна українців

До пошуку ще п’ятьох моряків Туреччина залучила гелікоптери.

У МЗС розповіли про стан врятованих із затонулого судна українців
Фото: скрін відео

Врятовані із затонулого біля берегів Туреччини судна Arvin українці почуваються добре. Сьогодні їх можуть виписати з лікарні.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

За його словами, пошуки п’яти моряків із судна Arvin тривають. У місце операції вирушили вертольоти Берегової охорони та ВМС Туреччини.

Ситуацію, окрім погодних умов, ускладнює ще й те, що в районі, де затонуло судно, немає берегової лінії, - є скелі, передає Укрінформ.

Врятованих моряків 18 січня має опитати прокурор. З ними в Бартині перебуває консул України в Анкарі Андрій Білик. Крім того, буде проведене впізнання тіла одного із загиблих моряків.

Напередодні врятованих відвідав у лікарні губернатор провінції Бартин Сінан Гюнер.

Як повідомлялося, 17 січня у Чорному морі біля берегів турецької провінції Бартин зазнав аварії та потонув суховантаж Arvin. Судно йшло під прапором Палау й належало українській компанії. Суховантаж затонув через погодні умови, прямуючи з грузинського порту Поті до болгарського Бургаса із вантажем селітри.

У лікарні перебувають п’ять українців та один росіянин, один моряк загинув. П’ятьох ще розшукують.

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