У МЗС розповіли про стан врятованих із затонулого судна українців

До пошуку ще п’ятьох моряків Туреччина залучила гелікоптери.

Врятовані із затонулого біля берегів Туреччини судна Arvin українці почуваються добре. Сьогодні їх можуть виписати з лікарні.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

За його словами, пошуки п’яти моряків із судна Arvin тривають. У місце операції вирушили вертольоти Берегової охорони та ВМС Туреччини.

Ситуацію, окрім погодних умов, ускладнює ще й те, що в районі, де затонуло судно, немає берегової лінії, - є скелі, передає Укрінформ.

Врятованих моряків 18 січня має опитати прокурор. З ними в Бартині перебуває консул України в Анкарі Андрій Білик. Крім того, буде проведене впізнання тіла одного із загиблих моряків.

Напередодні врятованих відвідав у лікарні губернатор провінції Бартин Сінан Гюнер.

Як повідомлялося, 17 січня у Чорному морі біля берегів турецької провінції Бартин зазнав аварії та потонув суховантаж Arvin. Судно йшло під прапором Палау й належало українській компанії. Суховантаж затонув через погодні умови, прямуючи з грузинського порту Поті до болгарського Бургаса із вантажем селітри.

У лікарні перебувають п’ять українців та один росіянин, один моряк загинув. П’ятьох ще розшукують.