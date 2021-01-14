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Ердоган отримав перше щеплення від ковіду

Сьогодні в Туреччині почалася вакцинація співробітників сфери охорони здоров'я.

Ердоган отримав перше щеплення від ковіду
Фото: Тelegram-канал Ердогана

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган отримав перше щеплення від коронавіруса COVID-19.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"В рамках програми вакцинації 254 тисячі медичних працівників отримали першу дозу вакцини на сьогодні. Мені також зробили щеплення. Сподіваємось, ми вакцінуємо усіх наших громадян за дуже короткий час. Удачі", - написав він.

Ердоган також опублікував фото, як йому робили щеплення.

Яком саме препаратом вакцінувався Ердоган, він не уточнив.

Нагадаємо, 13 січня Туреччина схвалила екстрене застосування китайської вакцини компанії Sinovac.. Першим щеплення від коронавірусу отримав міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа.

Україна також отримає вакцину від Sinovac Biotech упродовж 30 днів після реєстрації. Передбачено, що вакцина повинна мати ефективність щонайменше 70%. Якщо ефективність буде меншою, компанія-виробник компенсує Україні витрачені кошти.

У дослідженні біомедичного дослідницького центру Butantan у Бразилії повідомлялося, що загальна ефективність вакцини Coronavac - 50,38%. Раніше ефективність цієї вакцини оцінили в Індонезії - вона склала 65%. При цьому в Туреччині ефективність препарату оцінили вище - на 91%.

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