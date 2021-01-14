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Економіка Німеччини у 2020-му скоротилася на 5%

Падіння в результаті коронакризи, яке відбулося після 10 років зростання, виявилося меншим, ніж у 2009 році, коли економіка скоротилася на 5,7%.

Економіка Німеччини у 2020-му скоротилася на 5%
Фото: EPA/UPG

Економіка Німеччини, найбільша в Європі, скоротилася на 5% у 2020-му році.

Про це повідомляє АР.

"Як би не були сумні ці цифри, падіння було меншим, ніж багато хто очікував, і високий рівень економії передбачав, що споживачі можуть бути готові розпочати сильне економічне відновлення", - пише агентство.

За даними статистичного бюро Destatis, будівельний сектор продемонстрував підйом, в той час, як промисловість та сфера послуг зафіксували глибокі спади.

Менше падіння спостерігалося у сільського му господарстві, фінансовому секторі, нерухомості та комунікаціях.

Промисловість скоротилася на 9,7%, тоді як сфера послуг, включаючи культурні та спортивні події, які значною мірою були скасовані, знизилась на 11,3%.

За даними бюро, в останньому кварталі 2020-го зростання було застійним. Оскільки в грудні, коли був запроваджений останній раунд локдауну, було доступно дуже мало даних, агентство не робило офіційних оцінок. Показник четвертого кварталу має бути оголошений 29 січня.

Падіння в результаті коронакризи, яке відбулося після 10 років зростання, виявилося меншим, ніж у 2009 році, коли економіка скоротилася на 5,7%.

Нагадаємо, у другому кварталі 2020-го ВВП Німеччини скоротився на безпрецедентні 10,1% через пандемію. 

У травні 2020-го стало відомо, що Європейський Союз увійшов у найглибшу рецесію у своїй історії. Обвал його економіки через пандемію коронавірусу в 2020 році може сягнути 7,4%.

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