Міністр закордонних справ Угорщини зустрінеться з Кулебою на тлі кризи у відносинах між країнами

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто прибуде до Києва на зустріч з українським колегою Дмитром Кулебою на тлі загострення дипломатичних відносин між країнами.

Кулеба заявив, що візит міністра вже узгоджений і очікується до кінця січня, пише "Українська правда".

"Угорщина для нас важливий партнер і близький сусід. Сусіди, буває, сваряться, але потім мають миритися, бо залишаються сусідами. Тому ми домовилися, що наприкінці січня мій колега Петер Сійярто відвідає Київ для обговорення ситуації у двосторонніх відносинах і шляхів вирішення проблем на основі принципу взаємної поваги", - зазначив він.

Нагадаємо, що загострення відбулося під час місцевих виборів в Україні. 25 жовтня Петер Сіярто закликав угорців Закарпаття підтримати на місцевих виборах політичну силу КМКС "Партія угорців України".

Після цього МЗС запросило посла Угорщини та вручило йому ноту протесту.

5 листопада Дмитро Кулеба запропонував "залишити в минулому" втручання Угорщини в українські вибори. Він наголосив, що українська сторона діяла жорстко, тому що йдеться про принципове питання. Проте сподівається, що цей епізод залишиться в минулому.

6 листопада Петер Сіярто підтримав пропозицію українського колеги Дмитра Кулеби відновити конструктивний діалог після втручання Будапешта в місцеві вибори в Україні.

Однак 21 листопада 2020 року під час складення присяги депутатами Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади з ініціативи голови частина обранців виконала національний гімн Угорщини. В угорському посольстві заявили, що депутати на Закарпатті співали не гімн, а молитву.

24 листопада Україна заборонила в'їзд уповноваженому Уряду Угорщини з питань співпраці між Саболч-Сатмар-Березькою областю Угорщини та Закарпатською областю Іштвану Грежі.

Він порушив Виборчий кодекс України, відповідно до якого іноземці не мають права агітувати за якусь політичну силу-учасника виборчого процесу. У відповідь на це Угорщина викликала посла України Любов Непоп до Міністерства закордонних справ.

Пітер Сіярто заявив, що рішення України заборонити в'їзд двум угорським урядовцям через агітацію на місцевих виборах було "жалюгідною нісенітницею".

30 листопада у Закарпатській області співробітники Служби безпеки України провели санкціоновані обшуки у функціонерів одного з благодійних фондів, який агітував за "створення автономії" на Закарпатті. Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану "Велику Угорщину".

Сійярто назвав "неприйнятними" дії Служби безпеки України на Закарпатті та попросив ОБСЄ направити моніторингову місію у регіон.

Депутати Європейського парламенту від правлячої партії Угорщини побачили у подіях на Закарпатті ситуацію "громадянської війни".

Раніше Сіярто говорив, що Угорщина заблокує вступ України в НАТО через закон про мову.

Відносини між Україною і Угорщиною зіпсувалися 2017 року, коли Верховна Рада ухвалила закон про освіту. Угорцям здалося, що він обмежує права їхньої діаспори в Закарпатській області. Через це МЗС Угорщини почало блокувати участь України в заходах НАТО.

У 2019 році Україна внесла поправки в закон про освіту, відтермінувавши до 1 вересня 2023 року дію мовної статті, що розлютила Угорщину, але Будапешт це не влаштувало.