Експерти ВООЗ прибули в Ухань

Група експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я 14 січня прибули до китайського міста Ухань, щоб розслідувати походження коронавірусної недуги COVID-19.

Про це повідомляє AP.

До складу групи увійшли 10 експертів зі США, Австралії, Німеччини, Японії, Великої Британії, Росії, Нідерландів, Катару і В'єтнаму.

Представник уряду Китаю цього тижня заявив, що вони будуть "обмінюватися думками" з китайськими вченими, але не вказав, чи буде їм дозволено збирати докази.

Вчені пройдуть двотижневий карантин, а також здадуть тест на антитіла до COVID-19, йдеться в повідомленні Weibo CGTN. Вони повинні розпочати співпрацю з китайськими експертами за допомогою відеоконференції.

Вчені планують з'ясувати, чи циркулював вірус раніше, ніж про це стало відомо. Для цього вони збираються вивчити медичні зразки, зібрані до пандемії.

Іншою лінією розслідування буде вивчення ринку в Ухані – можливого місця, звідки вірус передався людині від тварини. Група ВООЗ також збиратиме зразки кажанів та інших тварин, які могли б бути носіями вірусу.

Нагадаємо, перший випадок коронавірусу COVID-19 був, імовірно, виявлений 17 листопада 2019 року в китайському місті Ухань. Більшість вчених вважають, що COVID-19 міг поширитися від тварин. Передбачається, що він міг передатися людині від летючих мишей, проте незрозуміло, яка тварина стала посередником між кажанами і людиною при передачі вірусу. Раніше група учених з Китаю встановила, що ймовірним перенесником нового типу коронавірусу міг бути панголін.

6 січня команді ВООЗ, яка розслідує походження ковіду в місті Ухань, було відмовлено у в'їзді до Китаю.

Наприкінці грудня минулого року АР опублікувало дослідження, в якому йшлося про те, що Китай засекретив всі дослідження про походження ковіду. Влада частково обмежує їх публікацію і водночас сприяє просуванню теорій про те, що вірус поширився не лише з території Китаю.

Також у грудні китайський суд виніс вирок громадській журналістці Жань Жан, яка повідомляла про початок коронавірусної епідемії у місті Ухань. Її засудили до 4 років ув'язнення та звинуватили у "пошуку приводів для розбрату".

Раніше заступник радника президента США з національної безпеки Метью Поттінгер назвав витік з лабораторії найбільш вірогідною версією походження коронавірусу. Однак жодних доказів цього не було представлено.