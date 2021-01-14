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У Польщі стався вибух на заводі з виробництва вибухових речовин: загинула людина

Ще одну людину госпіталізували.

У Польщі стався вибух на заводі з виробництва вибухових речовин: загинула людина
Фото: dzienniklodzki.pl

У Польщі в місті Берунь, що в Сілезькому воєводстві, стався вибух на заводі Nitroerg з виробництва вибухових речовин.

Про це повідомляє Onet.pl.

Під час вибуху на місці перебували двоє працівників компанії. Один з них одразу помер, інший - госпіталізований до лікарні.

Як пише видання, вибух був такої сили, що його відчули в селах, прилеглих до Беруня.

Відомо, що вибух не призвів до пожежі.

Nitroerg, що належить групі KGHM, є найбільшим в Польщі і одним з найбільших в Європі виробників вибухових речовин і систем ініціювання для цивільного використання.

Нагадаємо, 11 січня у Нідерландах у місті Роттердамі вночі стався вибух: пошкоджено будинки та автомобілі. В результаті інциденту ніхто не постраждав. За даними RTV Rijnmond, вибух спричинила ручна граната, яку кинули в один з постраждалих будинків.

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