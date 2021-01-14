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Tesla відкличе у США понад 150 тисяч електрокарів

Дефект може призвести до втрати зображення камери заднього виду під час пересування електричного автомобіля заднім ходом.

Tesla відкличе у США понад 150 тисяч електрокарів
Ілон Маск на презентації Tesla Model 3
Фото: focus.ua

На вимогу Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA) компанія Tesla відкличе близько 158 тисяч електрокарів через технічний дефект.

Про це повідомляє The Verge.

За даними NHTSA, проблеми були виявленні у роботі дисплеїв автомобілів Model S та Model X.

Такий дефект може призвести до втрати зображення камери заднього виду під час пересування електричного автомобіля заднім ходом. Зокрема, йдеться про моделі седан 2012-2018 Model S та позашляховики 2016-2018 Model X.

У Tesla підтвердили, що відкличуть дані моделі. Також компанія надала статистичну модель, що показує прогнозовані щотижневі ремонти тривалістю з 2020 до 2028 року.

Нагадаємо, компанія Tesla 21 грудня була включена в індекс S&P 500. У цей день її акції подешевшали на 6,49% - до $649,86 за акцію. Тоді ринкова капіталізація компанії знизилася до $616 млрд.

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