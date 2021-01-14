Tesla відкличе у США понад 150 тисяч електрокарів

На вимогу Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA) компанія Tesla відкличе близько 158 тисяч електрокарів через технічний дефект.
Про це повідомляє The Verge.
За даними NHTSA, проблеми були виявленні у роботі дисплеїв автомобілів Model S та Model X.
Такий дефект може призвести до втрати зображення камери заднього виду під час пересування електричного автомобіля заднім ходом. Зокрема, йдеться про моделі седан 2012-2018 Model S та позашляховики 2016-2018 Model X.
У Tesla підтвердили, що відкличуть дані моделі. Також компанія надала статистичну модель, що показує прогнозовані щотижневі ремонти тривалістю з 2020 до 2028 року.
Нагадаємо, компанія Tesla 21 грудня була включена в індекс S&P 500. У цей день її акції подешевшали на 6,49% - до $649,86 за акцію. Тоді ринкова капіталізація компанії знизилася до $616 млрд.