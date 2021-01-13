Дважды импичнутый. Как Трамп вляпался в историю

И не важно, чем завершится нынешний процесс по отстранению его от власти. Важно, что будет написано в книгах по истории. А написаны там будут очень нелицеприятные слова об уходящем главе Белого дома.

Бывают люди, которые в крупные истории не входят, а вляпываются. Дональд Трамп один из них. Этот человек менее чем за неделю потерял все: поддержку родной партии, деньги, популярность, средства коммуникации. Спустя пять – десять лет все забудут экономические успехи (а они были), торговые войны, им развязанные, перенос производств обратно в США, соперничество с Китаем или военные операции на Ближнем Востоке. Зато будут помнить катастрофическую смертность в США из-за коронавируса, штурм Капитолия сторонниками 45-го президента, а также тот факт, что Трамп – единственный в истории страны глава государства, которого дважды подвергали процедуре импичмента.

Фото: EPA/UPG Президент США Дональд Трамп во время митинга возле Белого дома в Вашингтоне, 6 января 2021.

Палата представителей Конгресса США, где большинство закреплено за демократами, предельно быстро проголосовала за запуск процедуры импичмента Трампа. 232 конгрессмена (из которых 10 – республиканцы) выступили против нынешнего главы Белого дома. Его обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Имеется в виду нападение сторонников действующего президента Соединённых Штатов на здание главного законодательного органа страны – Капитолий. Сами мятежники проходят по уголовной статье "терроризм", а организации, их направляющие, вскоре могут быть отнесены к террористическим. Во всяком случае, подобные гражданские петиции уже набирают сотни тысяч голосов среди американцев.

Изначально далеко не все демократы (невзирая на публичное единение) выступали за подобный сценарий, так как полагали, что такие действия приведут к ещё большему расколу внутри государства, а также сделают Трампа в глазах немалого числа американцев жертвой политических преследований. Да и вообще не стоит, мол, начинать президентство Байдена с такого события. Тем не менее, партия пошла по пути отстранения нынешнего президента от должности.

Фото: EPA/UPG Дебаты в Палате представителей во время рассмотрения вопроса об импичменте президента Дональда Трампа во второй раз, Вашингтон, 13 января 2021 г.

Вряд ли Сенат, где большинство пока ещё закреплено за Республиканской партией, проголосует 2/3 за импичмент главы Белого дома. Да и есть вероятность, что палата вряд ли соберётся до инаугурации Байдена. Впрочем, что-то наверняка тяжело предугадать. Говорят, что руководитель республиканцев в Верхней палате Конгресса Митч Макконнелл готов избавиться от Трампа, хотя и утверждает, что до конца не решил, как проголосует. Вместе с тем внутри сенатских стен остаётся немало сподвижников Трампа, готовых вступиться за него.

Процедура принудительного отречения от должности составлена в США таким образом, что позволяет законодателям оглашать импичмент даже после того, как глава государства покидает свой пост согласно временным срокам.

Для этого тоже потребуется разрешение 2/3 сенаторов, однако их голоса демократам собрать будет уже легче. Ведь фактически большинство в Верхней палате Конгресса в дальнейшем будет за ними. Да, нужно будет убедить в необходимости такого шага ещё 15 – 17 республиканцев. Однако в этом им помогут партийные доноры последних.

Фото: EPA/UPG

Часть финансистов Республиканской партии уже заявила, что не будет денежно поддерживать тех партийцев, которые пытались подорвать легитимность итогов народного голосования в ходе президентских выборов. Часть из них заявляет, что наоборот, окажет поддержку тем республиканцам, которые проголосуют за принудительное отстранение Трампа.

Вот почему мы до конца не знаем, как проголосует нынешний Сенат и как распределяться голоса относительно данной резолюции в следующем сенатском созыве.

Однако очевидно и другое: если Сенат – нынешний или последующий – проголосует "за" принудительное отречение Трампа и признает его виновным фактически в госперевороте, то далее ему попросту могут запретить занимать или выдвигаться на любые государственные должности.

Фото: EPA/UPG Нэнси Пелоси во время заседания Палаты представителей Конгреса Сша, 13 января 2021.

Это может произойти путем голосования простого большинства Сената. Нижняя палата при спикере Нэнси Пелоси этот шаг бесспорно поддержит.

И здесь уже речь идёт о совпадении интересов как демократов, так и части республиканцев. Ни для кого не секрет, что последние четыре года Трамп тем и занимался, что пытался подчинить, если не рейдернуть, Республиканскую партию. Говорилось, что в будущем некоторые его родственники могут баллотироваться на сенатские должности. В случае подобного голосования сенаторов нынешний глава Белого дома и его семья могут забыть о столь смелых планах.

Точно так (при вышеупомянутом сценарии) Трамп может забыть и об участи в президентской гонке – даже как самовыдвиженец – в 2024 году. А он ранее планировал пойти на этот шаг.

Фото: EPA/UPG Плакат «Трамп 2020» в луже напротив Капитолия, 7 января 2021 г.

За последующие четыре года (при самых негативных сценариях для него) его рейтинг полностью уничтожат, финансовые возможности по максимуму заблокируют, в партии он станет изгоем, а средства коммуникации ему окончательно обрежут. И не забывайте, что против него и членов его семьи возбуждено немало уголовных дел.

Все это – крайний полюс того, как работает система сдержек и противовесов. Плохо это или хорошо – сейчас не так уж и важно. Важно, что даже президент США не может быть над ней. И его там не будет. Так распорядилась история. В таком постыдном для себя конце виноват сам Трамп, который всё время до своего политического краха вёл себя очень самоуверенно. История же практически никогда не запоминает, а историки не пишут хорошо о проигравших.