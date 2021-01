Помер один з найбільших багатіїв Британії Девід Барклі

Один з найбагатших британських мільярдерів, власник The Daily Telegraph Девід Барклі помер у віці 86 років.

Про це повідомляє The Daily Telegraph.

Точна причина смерті Девіда Барклі наразі невідома.

Співчуття з приводу смерті Барклі висловив британський прем'єр Борис Джонсон.

"З повагою і захопленням прощаємося із сером Девідом Барклі, який врятував велику газету, створив тисячі робочих місць по всій Великобританії і пристрасно вірив у незалежність цієї країни і в те, чого вона може досягти", - написав політик на своїй сторінці в Twitter.

Девід Барклі разом зі своїм братом-близнюком Фредеріком в 60-х займалися ремонтом приміщень і їх купівлею. Статки вони заробили в готельному бізнесі та роздрібній торгівлі. У 2004 році придбали Telegraph Media Group (входять газети The Daily Telegraph і The Sunday Telegraph. а також журнал The Spectator).

Девід і Фредерік Барклі входили в топ-20 найбагатших мільярдерів Великобританії. За даними на 13 січня, їхні статки Forbes оцінює в 4,3 млрд доларів.

Нагадаємо, вчора помер 87-річний мультимільярдер Шелдон Адельсон. Американський бізнесмен володів мережею казино в Лас-Вегасі, Сінгапурі та Макао. Він був прихильником Дональда Трампа і одним з ключових спонсорів Республіканської партії США.