Швеція випустить поштову марку на честь Ґрети Тунберг

Швеція випустить поштову марку на честь 18-річної кліматичної активістки Ґрети Тунберг.

про це повідомляє The Hill з посиланням на державну поштову службу країни.

Марка, яку мають випустити 14 січня, є частиною серії, що висвітлює екологічні проблеми, які, на думку поштової служби PostNord, "повинні відображати наш час, коли екологічна проблема є актуальною і присутньою у порядку денному протягом багатьох років, не в останню чергу завдяки сильному голосу Ґрети Тунберг”.

Тунберг буде зображена на марці, стоячи на вершині пагорба. Автором ілюстрації став шведський художник Хеннінг Троллбек. Серія “Цінна природа” із п’ятьма марками коштуватиме в еквіваленті 1,40 доларів.

Тунберг привернула міжнародну увагу в 2018 році, коли вона розпочала одиночний страйк біля шведського парламенту в Стокгольмі метою закликати до більш радикальної протидії змінам клімату. Пізніше до неї приєдналися інші молоді люди як у Стокгольмі, так і в містах по всьому світу, а пізніше вона виступила трибуни ООН під час кліматичного саміту у 2019 році.

Нагадаємо, раніше у листопаді Ґрета Тунберг процитувала у своєму Twitter пост Дональда Трампа, в якому той закликав зупинити підрахунок голосів на президентських виборах. Екоактивістка відповіла голові Білого дому його ж словами і порадила "охолонути і сходити в кіно".