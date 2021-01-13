Туреччина схвалила екстрене застосування китайської вакцини

Лікар вакцинується проти COVID-19 вакциною Sinovac Biotech під час випробувань третьої фази в лікарні Acibadem у Стамбулі, Туреч

Агентство фармацевтичних препаратів Туреччини видало дозвіл на екстрене застосування вакцини від COVID-19 CoronaVac китайської компанії Sinovac. Першим у країні щеплення від коронавірусу отримав міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа.

Про це інформує турецьке агентство Анадолу.

Міністр заявив, що вакцинація співробітників сфери охорони здоров'я в країні почнеться 14 січня. При цьому необхідні дози для кожного медпрацівника будуть проіндексовані спеціальним штрихкодом. Це потрібно для прозорості процесу.

Як повідомляли, Україна отримає вакцину виробництва китайської компанії Sinovac Biotech упродовж 30 днів після реєстрації. Передбачено, що вакцина повинна мати ефективність щонайменше 70%. Якщо ефективність буде меншою, компанія-виробник компенсує Україні витрачені кошти.

У дослідженні біомедичного дослідницького центру Butantan у Бразилії повідомлялося, що загальна ефективність вакцини Coronavac - 50,38%. Раніше ефективність цієї вакцини оцінили в Індонезії - вона склала 65%. При цьому в Туреччині ефективність препарату оцінили вище.

11 січня Індонезія схвалила китайську вакцину проти ковіду, яку закупила Україна.

У дослідженні біомедичного дослідницького центру Butantan у Бразилії повідомлялося, що загальна ефективність вакцини Coronavac - 50,38%. Раніше ефективність цієї вакцини оцінили в Індонезії - вона склала 65%. При цьому в Туреччині ефективність препарату оцінили вище.

Сьогодні Індонезія почала вакцинацію від ковіду китайською Coronavac. Перше щеплення зробили президентові країни.