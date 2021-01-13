Індонезія почала вакцинацію від ковіду китайською Coronavac, яку закупила Україна

В Індонезії, яка є четвертою за кількістю населення у світі, 13 січня стартувала кампанія щеплення від коронавірусної недуги COVID-19. Першим вакцину китайської компанії Sinovac Biotech, договір про купівлю якої уклала й Україна, отримав президент країни Джоко Відодо, передає АР.

Крім нього, в межах старту масової вакцинації зробили щеплення високопосадовці міністерства оборони, поліції і служб охорони здоров'я Індонезії.

Надалі вакциною Sinovac Biotech Ltd. упродовж найближчих місяців планують щепити медичних працівників, державних службовців та інші групи ризику, які мають пріоритет. Це буде безкоштовно для всіх громадян Індонезії.

Щоб Індонезія вакцинувала дві третини свого населення, 181,5 млн людей, для щеплення з двома ін’єкціями потрібно майже 427 млн доз.

6 грудня Індонезія отримала першу партію вакцин Sinovac і розпочала розподіл доз по всій країні в очікуванні дозволу на екстрене використання. Програма вакцинації в Індонезії є першим широкомасштабним використанням вакцини Sinovac за межами Китаю.

11 січня Індонезія схвалила китайську вакцину проти ковіду, яку закупила Україна.

Нагадаємо, у дослідженні біомедичного дослідницького центру Butantan у Бразилії повідомлялося, що загальна ефективність вакцини Coronavac - 50,38%. Раніше ефективність цієї вакцини оцінили в Індонезії - вона склала 65%. При цьому в Туреччині ефективність препарату оцінили вище.

Як повідомляли, Україна отримає вакцину виробництва китайської компанії Sinovac Biotech упродовж 30 днів після реєстрації. Передбачено, що вакцина повинна мати ефективність щонайменше 70%. Якщо ефективність буде меншою, компанія-виробник компенсує Україні витрачені кошти.