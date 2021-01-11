Індонезія схвалила китайську вакцину проти ковіду, яку закупила Україна

Вакцина компанії Sinovac Biotech показала в Індонезії меншу ефективність, ніж в Бразилії, і набагато меншу, ніж у Туреччині.

Агентство з нагляду за продуктами і ліками Індонезії (BPOM) схвалило китайську вакцину проти коронавірусу компанії Sinovac Biotech, договір про купівлю якої уклала й Україна.

Про це повідомляє The Jakarta Post.

Зазначається, що вакцина пройшла третю фазу клінічного випробування із залученням понад 1600 добровольців. Раніше кілька інших країн, таких як Бразилія та Туреччина, також досліджували ефект цієї вакцини із залученням набагато більшої кількості учасників.

"Результати третього етапу клінічного випробування вакцини Coronavac демонструють ефективність 65,3%, порівняно з 91,25% під час аналогічного випробування в Туреччині, та 78% – у Бразилії", – заявила керівниця BPOM Пенні Кусумастуті Лукіто.

Вона зазначила, що Світова організація охорони здоров'я вимагає мінімум 50% ефективності використання вакцини.

"Вакцина Coronavac відповідає вимогам щодо екстреного використання, і відповідно BPOM надає дозвіл на екстрене використання вакцини Coronavax, виробленої Sinovac Biotech, у співпраці з Bio Farma", –сказала вона.

Минулого місяця Індонезія отримала 3 мільйони доз вакцини Sinovac у першій партії.

Нагадаємо, 30 грудня Міністерство охорони здоров’я України уклало контракт про постачання 1,9 мільйона доз вакцини виробництва компанії Sinovac Biotech.

Вакцина Sinovac менш ефективна, ніж вакцини, розроблені Moderna Inc. і спільно Pfizer Inc. і BioNTech SE, ефективність яких склала 94,5% і 95% відповідно. “Але CoronaVac можна зберігати в стандартному холодильнику при температурі від 36 до 46 градусів за Фаренгейтом, що спрощує і здешевлює транспортування і зберігання в менш розвинених країнах”, – зазначили фахівці з інфекційних захворювань.

Голова ДП "Медзакупівлі" заявив, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від коронавірусу для України, перевищивши повноваження.

МОЗ планує протягом року вакцинувати від коронавірусу 23 млн українців. Це передбачає затверджений міністерством план вакцинації. За словами керівника ОПУ Андрія Єрмака, Україна веде переговори з усіма виробниками вакцин від COVID-19, крім Росії.