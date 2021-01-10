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Шварценеггер порівняв заворушення в Капітолії з підйомом нацистів

Він також додав, що Трамп увійде в історію як найгірший президент Сполучених Штатів.

Шварценеггер порівняв заворушення в Капітолії з підйомом нацистів
Фото: EPA/UPG

Колишній губернатор штату Каліфорнія, США, Арнольд Шварценеггер порівняв заворушення в Капітолії з підйомом нацистської партії у 1938 році. 

Про це Шварценеггер повідомив у відеозверненні.

"Я виріс в Австрії і дуже добре знав Кришталева ніч або Ніч розбитого скла. Це була ніч розбою проти євреїв в 1938 році, і нацистський еквівалент гордих хлопців. Середа була днем розбитого скла прямо тут, у США. Розбите скло було у вікнах Капітолію США. Але натовп не просто розбив вікна Капітолію. Вони зруйнували ідеали, які ми сприймали як належне. Вони не просто розбили двері будинку, в якому розміщувалася американська демократія: вони розтоптали самі принципи, на яких була заснована наша країна", - сказав ексгубернатор Каліфорнії.

Він також додав, що Дональд Трамп увійде в історію як найгірший президент Сполучених Штатів.

"Президент Трамп - невдалий лідер. Він увійде в історію як найгірший президент за всю історію. Хороша новина полягає в тому, що він скоро стане таким же неактуальним, як і старий твіт ... Він домагався перевороту, вводячи людей в оману брехнею. Я знаю, куди веде така брехня", - заявив Шварценеггер.

Нагадаємо, у середу, 6 січня, через штурм Капітолію Конгрес США не зміг оголосили Джо Байдена президентом, засідання було зірване. В результаті заворушень під час штурму Капітолія у Вашингтоні загинули п’ятеро людей.

7 січня Конгрес поновив роботу та затвердив перемогу Байдена на президентських виборах у США. Трамп пообіцяв "впорядковану" передачу влади наступнику.

У США суди розглядають справи щодо 53 осіб, які брали участь у нападі на Капітолій. У ФБР оголосили нагороду в 50 тис. доларів за інформацію про людей, які пронесли вибухові пристрої на територію Конгресу.

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