Казахстан обирає депутатів нижньої палати парламенту

Також тривають вибори у масліхати всіх рівнів.

У Казахстані сьогодні, 10 січня, тривають вибори в Мажиліс, нижню палату парламенту, і масліхати (органи місцевого самоврядування, - ред.) всіх рівнів.

Про це пише rus.azattyk.org.

У виборах беруть участь п'ять партій: Народна партія Казахстану, “Нур Отан”, "Ауїл”, “Ак жол” і “Адал”. Жодна з партій не є опозиційною.

Єдина офіційно зареєстрована політична партія, яка вважається опозиційною, – Загальнонаціональна соціал-демократична партія, бойкотує вибори.

Голосування розпочалося о 7 ранку за місцевим часом. Виборчі дільниці, кількість яких перевищує 10 тисяч, працюватимуть до 20:00.

Понад 60 виборчих дільниць, за інформацією Центральної виборчої комісії, відкрито за кордоном при дипломатичних представництвах Казахстану.

На виборах оберуть 98 депутатів Мажилісу за партійними списками. Ще 9 депутатів завтра обере Асамблея народу Казахстану – консультативним орган, який об'єднує етнокультурні центри і яким керує колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.

За даними ЦВК, в списки виборців включено 11,9 млн чоловік.

Додамо, Мажиліс – нижня палата Парламенту Республіки Казахстан. Складається з 107 депутатів, які обираються терміном на 5 років.

Нагадаємо, Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав закон про "Про ратифікацію Другого Факультативного протоколу до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права”, спрямований на скасування смертної кари.