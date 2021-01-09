Завтра в Україні набуває чинності локдаун. Список заборон
Завтра в Україні набуває чинності локдаун. Список заборон
СБУ відкрила справу через "підпільне щеплення" в Україні
СБУ відкрила справу через "підпільне щеплення" в Україні
У Конгресі США готують прискорений імпічмент Трампа
У Конгресі США готують прискорений імпічмент Трампа
Степанов пояснив, чому у супермаркетах заборонили продаж батарейок і шкарпеток
Степанов пояснив, чому у супермаркетах заборонили продаж батарейок і шкарпеток
ВООЗ заявляє, що "британський" штам коронавірусу може стати основним у Європі
ВООЗ заявляє, що "британський" штам коронавірусу може стати основним у Європі
Удар по Капитолию – это конец Трампа
Удар по Капитолию – это конец Трампа
У Буковелі вночі згорів готель, в якому проживало 25 людей
У Буковелі вночі згорів готель, в якому проживало 25 людей
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін опублікував постанову про локдаун
В Україні набув чинності 17-денний режим локдауну
В Україні набув чинності 17-денний режим локдауну
ГоловнаСвіт

Папа Римський хоче зробити щеплення від коронавірусу

Папа Римський закликав усіх робити щеплення від коронавірусу, щоб захистити не лише своє життя, але й життя оточуючих.

Папа Римський хоче зробити щеплення від коронавірусу
Папа Франциск
Фото: EPA/UPG

Папа Римський Франциск планує наступного тижня зробити щеплення від коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters.

"Я вважаю, що з етичного погляду кожен має отримати вакцину", - заявив священнослужитель.

Папа Римський закликав усіх робити щеплення від коронавірусу, щоб захистити не лише своє життя, але й життя оточуючих.

Папа Римський Франциск також зазначив, що незабаром у Ватикані стартує кампанія вакцинації від коронавірусу.

"Наступного тижня ми почнемо робити це тут, у Ватикані, і я зарезервував місце для себе. Це потрібно зробити", - зауважив священнослужитель.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що щеплення від коронавірусу отримали Королева Британії Єлизавета ІІ та її чоловік герцог Единбурзький. Вакцину вводив королівський домашній лікар у Віндзорському замку.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також