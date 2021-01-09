Папа Римський хоче зробити щеплення від коронавірусу

Папа Римський закликав усіх робити щеплення від коронавірусу, щоб захистити не лише своє життя, але й життя оточуючих.

Папа Римський Франциск планує наступного тижня зробити щеплення від коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters.

"Я вважаю, що з етичного погляду кожен має отримати вакцину", - заявив священнослужитель.

Папа Римський закликав усіх робити щеплення від коронавірусу, щоб захистити не лише своє життя, але й життя оточуючих.

Папа Римський Франциск також зазначив, що незабаром у Ватикані стартує кампанія вакцинації від коронавірусу.

"Наступного тижня ми почнемо робити це тут, у Ватикані, і я зарезервував місце для себе. Це потрібно зробити", - зауважив священнослужитель.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що щеплення від коронавірусу отримали Королева Британії Єлизавета ІІ та її чоловік герцог Единбурзький. Вакцину вводив королівський домашній лікар у Віндзорському замку.