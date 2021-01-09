У ЗСУ зареєстрували ще 44 випадки ковіду

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 8 осіб.

За минулу добу у Збройних Силах України зареєстровано 44 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Про це повідомили у Командуванні Медичних сил ЗСУ.

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 8 осіб.

Станом на 9 січня на ковід хворіє 1265 військовослужбовців.

Всього за час пандемії одужало 13263 особи, зафіксовано 38 летальних випадків.

“На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 49 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 8 осіб”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 8 січня в Україні зафіксовано 4 846 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 168 дітей та 176 медпрацівників. Госпіталізовано – 2 411 осіб, летальних випадків – 80, одужала 7 961 особа.