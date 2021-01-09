Через коронавірус померло ще 15 киян

У Києві за добу виявили 344 нових хворих на коронавірус.

У Києві за добу ще 344 осіб захворіли на коронавірус. Померли 15 людей.

Про це повідомили у Київраді.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 120, Печерському – 46 та в Дніпровському районі – 36 випадків.

До лікарень столиці госпіталізували 23 пацієнтів.

Одужали за минулу добу 448 людей.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 116 813.

Коронавірус подолали 42 784 мешканці столиці. За період пандемії вірус забрав життя 2067 киян.

Нагадаємо, 8 січня в Україні зафіксовано 4 846 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 168 дітей та 176 медпрацівників.

Госпіталізовано – 2 411 осіб, летальних випадків – 80, одужала 7 961 особа.