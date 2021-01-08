Третина госпіталізованих з ковідом пацієнтів перебувають у важкому стані, – Степанов

Українці почали рідше звертатися до лікарів у разі виникнення перших симптомів коронавірусної хвороби, зазначив міністр охорони здоров'я.

Третина всіх госпіталізованих із діагнозом COVID-19 – це пацієнти у важкому стані.

Про це під час прексконференції заявив Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Це пов’язано з тим, що населення України почало рідше звертатися до лікарів у разі виникнення перших симптомів коронавірусної хвороби, зазначив міністр.

“Крім того, вірус почав вражати більшу кількість дітей та молодь”, – зазначив Степанов.

Нагадаємо, 7 січня в Україні зафіксовано 5 676 нових випадків коронавірусної хвороби, померло 83 осіб.

В Україні з опівночі 8 січня до 00:00 25 січня введено посиленні карантинні обмеження.

Локдаун передбачає закриття усіх закладів освіти, окрім дошкільної та спеціальної.

Січневий посилений карантин подібний до того, що було введено на початку пандемії у березні, але має деякі пом'якшення. Зокрема, працюватиме громадський транспорт, кордони лишаються відкритими, салони краси і перукарні працюватимуть за попереднім записом.

Кафе, бари, ресторани будуть працювати тільки на доставку замовлень або на виніс. Заборонено приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, окрім купівлі товарів першої необхідності в супермаркетах, аптеках, зоомагазинах.