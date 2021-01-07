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Ізраїль заявив, що контрабанда вакцини для "підпільного щеплення" українських чиновників неможлива

У МОЗ країни зазначили, що вивезти вакцину непомітно нереально. 

Ізраїль заявив, що контрабанда вакцини для "підпільного щеплення" українських чиновників неможлива
Фото: EPA/UPG

Міністерство охорони здорорв'я Ізраїлю заперечує контрабанду чи приховане транспортування вакцини від коронавірусу для "підпільного щеплення" українських чиновників.

Речниця міністра охорони Ізраїлю Йоеля Едельштейн зазначила, що вивезти вакцину непомітно неможливо, пише "BBC Україна".

"Вакцини вимагають глибокого заморожування. Неможливо, щоб хтось їх непомітно транспортував", - зазначили у міністерстві. 

У МОЗ також зазначили, що поки не планують починати розслідування щодо повідомлень про таємну вакцинацію українських топпосадовців вакциною.

Вакцинація від ковіду в Україні, на відміну від багатьох країн, ще не почалася. Очікується, що держава отримає препарат за ініціативою COVAX у першому кварталі цього року. Також Україна замовила китайську вакцину Sinovac, першу партію доставлять протягом 30 днів після реєстрації препарату. 

У ЗМІ повідомляли, що наприкінці грудня чартерним рейсом в Україну нібито доставили вакцину Pfizer/BioNTech, а щепилися нею українські чиновники, которі заплатили 2500 євро при реальній вартості в 15,50 євро за дозу для країн ЄС. Одним з уже щеплених називали прем'єра Дениса Шмигаля.

Країну, з якої нібито доставили препарат, не називали, проте згадували про "ізраїльських розслідувачів". 

Денис Шмигаль заперечив, що вакцинувався, та закликав МОЗ і МВС перевірити викладену в ЗМІ інформацію.

Президент України Володимир Зеленський доручив Службі безпеки та іншим правоохоронцям негайно перевірити інформацію про нібито ввезення в Україну контрабандою вакцини від коронавірусу.

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