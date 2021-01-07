Лондон знову відкриє польовий госпіталь для хворих на COVID-19 через брак місць у лікарнях

Згідно з прогнозами, навіть найменше зростанні кількості хворих призведе до нестач 2000 місwm в інтенсивній терапії.

У Лондоні готуватимуть до повторного відкриття польовий госпіталь для хворих на коронавірус через можливий брак місць у лікарнях.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Великобританії Метт Хенкок після появи інформації, що столиця може лишитися без вільних ліжкомісць уже за два тижні, пише Reuters.

Журналу Health Service Journal оприлюднив прогнози, відповідно до яких навіть найменше зростання кількості інфікованих COVID-19 може призвести до нестачі 2000 ліжок в інтенсивній терапії лондонських лікарень.

Відповідаючи на запитання щодо прогнозів, міністр охорони здоров'я Метт Хенкок сказав, що стурбований тиском на Національну службу охорони здоров'я (НСЗ), а уряд вкладає додаткові ресурси в райони країни, які зазнають найбільшого напруження.

"Наприклад, у Лондоні ми переконуємося, що польовий госпіталь Nightingale в режимі очікування і, якщо буде потрібно, його буде задіяно", - зазначив він.

Нагадаємо, що іще більш стрімке зростання хворих на ковід у Великобританії розпочалося після виявлення двох, більш заразних штамів коронавірусу. Цього тижня Англія розпочала новий локдаун. Школи закрили, а громадяни отримали наказ залишатися вдома.

У середу щоденна кількість смертей від COVID-19 у Великобританії перевищила 1000 вперше з квітня. Загальна кількість померлих від COVID-19 у країні з початку пандемії становить понад 77 300, що є найвищим показником у Європі.

Загальна кількість захворілих у Великобританії - понад 2,8 млн, за останню добу виявили понад 77 000 випадків.

У грудні у Великобританії було виявлено дві мутації коронавірусу. Перший на 70% більш заразний від інших. Його прозвали "британським". Другий, за заявою МОЗ Великобританії, походить з ПАР. Усього відомо понад 12 000 мутацій коронавірусу.

На думку голови МОЗ Великобританії, новий штам коронавірусу, що походить з Південної Африки, є більш небезпечним ніж так званий британський. Науковці заявляли, що штам з Африки має декілька мутацій у важливому "спайковому" білку, який вірус використовує для ураження клітин людини. Також він може спричинювати більшу концентрацію вірусних частин в організмі, що, ймовірно, сприятиме більш високому рівню передачі. Крім того, виробники вакцини непокояться, що препарат може не захистити від африканського штаму, тож потрібно буде модифікувати вакцину.