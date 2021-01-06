Мер Черкас Анатолій Бондаренко виступив проти запровадження жорсткого карантину з 8 січня. За його словами, зараз в місті ситуація із захворюваністю на коронавірус - контрольована.

Про це Бондаренко заявив у своєму відеозверненні.

Він зазначив, що зараз у Черкасах спостерігається спад захворюваності, кількість хворих - контрольована, а місць у лікарнях - вистачає.

"На тлі зниження кількості хворих, введення локдауну не до часу. Ми бачили пік захворювання перед Новим роком, зараз ми бачимо спад. В таких містах як Черкаси, життя йде своїм шляхом. Немає збільшення кількості хворих", - сказав Бондаренко.

Він додав, що остаточне рішення про введення жорсткого карантину місцеві влади прийматимуть з понеділка, 11 січня.

Бондаренко також закликав Уряд визначитися з товарами, продаж яких буде дозволено під час локдауну і "не перекладати це питання" на місцеву владу.

Раніше мер Тернополя Олексій Надал заявив, що місто не буде вводити "урядовий" локдаун з 8 по 24 січня. Він був погоджений Кабінетом міністрів 9 грудня і передбачає більш м'які обмеження, ніж навесні минулого року. Зокрема, можна працювати громадському транспорту, а салони краси та перукарні можуть працювати за попереднім записом клієнтів.

5 січня Кабмін додав товари побутової хімії і друковану пресу до переліку товарів, які магазини зможуть продавати під час жорсткого локдауну.

Зазначимо, що мер Черкас вже не вперше йде проти рішення Уряду щодо посилення карантинних обмежень. Так, 1 травня минулого року виконавчий комітет міськради послабив карантинні обмеження для частини підприємців. Після цього поліція відкрила кримінальне провадження щодо влади міста, а глава МВС Арсен Аваков закликав Бондаренка "припинити ризикувати життям і здоров'ям людей" і додав, що реагування "буде жорстким".

У відповідь Бондаренко заявив, що ослаблення карантину в місті - безпечне, а правоохоронних органів він не боїться. 1 травня його викликали на допит. Пізніше президент Волдоимир Зеленський заявив, що мер Черкас плутає слова "децентралізація" й "автономія".

З 12 жовтня Черкаси знову потрапили до помаранчевої епідемічної зони, однак, посилювати карантин відмовилися.