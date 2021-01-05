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Кабмін дозволив магазинам продавати побутову хімію і пресу під час локдауну

Ініціатива виходила від міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Кабмін дозволив магазинам продавати побутову хімію і пресу під час локдауну
Фото: http://vkusnyashek.net

Кабінет міністрів додав товари побутової хімії і друковану пресу до переліку товарів, які магазини зможуть продавати під час жорсткого локдауну 8-25 січня.

Про це представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, відповідне рішення уряд ухвалив на позачерговому засіданні 5 січня.

"Змінами було запропоновано додати можливість продажу побутової хімії і друкованої преси. Ці товари можна буде купувати", - цитує Мокана "Інтерфакс-Україна".

За словами представника уряду в Раді, відповідна ініціатива виходила від міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Раніше сьогодні на брифінгу Степанов назвав фейком заборону на продаж побутових товарів під час локдауну. Проте міністр зазначив, що придбати групи товарів не першої необхідності можна тільки через адресу доставку замовлень.

Учора Американська торговельна палата висловила занепокоєння через неможливість придбати побутові речі саме в приміщеннях супермаркетів. Постанова Кабінету міністрів дає перелік товарів, дозволених до продажу. Це продукти харчування, ліки, засоби гігієни – те, що вважається товарами першої необхідності.

У пресслужбі головного санітарного лікаря, заступника голови МОЗ Віктора Ляшка учора повідомили, що міністерство збирається ініціювати зміни до постанови та дещо розширити перелік дозволених товарів, зокрема, додати побутову хімію.

Січневий локдаун діятиме з 8 по 24 січня. Він був погоджений Кабінетом міністрів 9 грудня і передбачає більш м'які обмеження, ніж навесні минулого року. Зокрема, можна працювати громадському транспорту, а салони краси та перукарні можуть працювати за попереднім записом клієнтів.

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