Порушники прибули до зони відчуження з різних куточків України.

За п’ять днів 2021 року поліцейські виявили у зоні ЧАЕС 14 незаконних туристів. Порушники прибули до зони відчуження з різних куточків України та проникли на територію незаконно, минаючи контрольно-пропускні пункти.

Про це інформує пресслужба поліції Київської області.

Так, днями, під час патрулювання зони ЧАЕС, біля відселеного міста Прип’ять поліцейські виявили п’ятьох шукачів екстремального туризму. Ними виявились 23-річний та 36-річний жителі Вінниччини, 29-річний киянин, 20-річний мешканець Житомирської області та 20-річний одесит.

Крім того, дев’ятьох туристів-екстремалів з міста Києва правоохоронці виявили поблизу сіл Поліське, Мартиновичі та біля КПП «Чорнобиль-2». Найстаршому з них 32 роки, а наймолодшому - 20.

"Щодо всіх порушників поліцейські склали протоколи за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - інформують у поліції.

Адміністративні матеріали направлені до суду для прийняття рішення.

Нагадаємо, у грудні правоохоронці затримали двох українців та білоруса, які збирали роги диких тварин у Чорнобильській зоні.