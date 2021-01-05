Громадянина Латвії судять за участь у військових діях на боці "ДНР"

Якщо суд визнає Івара Келлі винним, йому може загрожувати позбавлення волі до 10 років.

Сьогодні в суді Відземського передмістя Риги починається процес у справі громадянина Латвії Івара Келлі, який звинувачується в участі в бойових діях на боці "ДНР".

Про це повідомляє Delfi.

Відповідно до обвинувального висновку, латвієць воював на Донбасі в період з лютого 2015 по травень 2016 року.

Слідство Служби держбезпеки Латвії встановило, що Келлі брав участь у збройному конфлікті проти України та входив до складу розвідувально-диверсійної групи.

Серед доказів є також відео, де зображено Івар Келлі або дуже схожу на нього людину на параді 9 травня 2015 року в Донецьку.

Стосовно Івара Келлі не вжито жодних засобів безпеки, однак, якщо суд визнає його винним, йому може загрожувати позбавлення волі до 10 років.

Нагадаємо, у жовтні 2019-го суд засудив трьох, затриманих у 2018 році українською стороною, бойовиків терористичного угруповання "ДНР" до 9 років позбавлення волі. Терористи переховувалися в родичів на підконтрольній українській владі території.