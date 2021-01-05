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На Київщині чоловік викрав із магазину алкоголь і продукти, погрожував продавчині та побив охоронця

Тепер йому загрожує до 6 років ув'язнення.

Поліція Київщини затримала 62-річного мешканця міста Васильків, який пограбував місцевий магазин.

Про це повідомляєтсья на сайті Нацполіції.

Правоохоронці встановили, що чоловік зайшов до магазину та викрав алкогольні напої і продукти харчування, погрожуючи фізичною розправою продавцю та завдавши тілесних ушкоджень охоронцю.

Потерпілий та продавчиня детально описали прикмети зловмисника, і за деякий час поліцейські його знайшли. Під час затримання правоохоронці вилучили в чоловіка викрадений товар на суму понад 1600 гривень.

Зловмиснику оголосили про підозру за ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу. Теепер йому загрожує до шести років ув'язнення.

Нагадаємо, з 1 січня 2021 року змінився максимальний розмір дрібної крадіжки, тобто поріг розмежування ст. 51 Кодексу про адміністративні правопорушення та ст. 185 Кримінального кодексу. Викрадення чужого майна вважається дрібним, якщо його вартість не перевищує 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (227 гривень).

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