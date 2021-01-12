У МОЗ пояснили, чому не заборонили продаж алкоголю під час локдауну

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, чому під час посиленого карантину в супермаркетах та магазинах забороняється продаж низки товарів, але дозволено торгувати алкоголем.

Про це йдеться в його інтерв'ю "НВ".

"Алкоголь належить до харчових продуктів. По всіх кодах він проходить, як "продукти харчування". Тому відокремлювати, які продукти харчування можна чи не можна придбати, ніхто не збирався", - сказав Степанов.

Міністр наголосив, що карантинні обмеження вводяться з однією метою - зменшити кількість контактів між людьми.

"Як тільки людина контактує мало, то, відповідно, відразу зменшується ризик її інфікування. Якщо ми говоримо, що у нас продаються в магазинах виключно продукти харчування, а також те, що нам необхідно кожного дня - засоби гігієни, побутова хімія або медичні вироби і лікарські засоби, - то ми говоримо виключно про цю номенклатуру, про цю групу товару", - зазначив Степанов.

"Людина приходить виключно в магазин за цими товарами. Якщо їй знадобиться акварель, він замовляє це через інтернет, ця торгівля в нас не призупинена. Або заздалегідь до 8 січня купив би собі ці речі. Це перше. Друге. Нам потрібно, щоби людина якомога менше часу перебувала в приміщеннях ризику, ми говоримо виключно про закони епідеміології. А там, де є багато людей, - це приміщення ризику. Згідно епідеміологічним законам, ризик інфікування відразу починає дуже сильно збільшуватися, якщо потенційне контактування продовжується більше 15 хвилин. І якщо продаються виключно продукти харчування, то людина не ходить більше по магазину - вибрати собі або акварель, або якісь інші речі", - додав голова МОЗ.

Він також наголосив, що обмеження, які діють в Україні, значно лояльніші, ніж у країнах Європи.

"Обмеження, які діють в нашій країні, навіть порівнювати неможливо з тими обмеженнями, які діють в європейських країнах, з точки зору жорсткості. Головне - дотримання їх виконання. Там так само продаються виключно продукти харчування. Більше того, продукти харчування, які ти можеш купити на певній відстані від свого будинку. Тобто десь за кілометр від будинку ти можеш відійти, попередньо записавшись", - додав Степанов.

Нагадаємо, У Всесвітній організації охорони здоров'я повідомляли, що вживання алкогольних напоїв не захищає від коронавірусу.

В Україні з опівночі 8 січня до 00:00 25 січня введено посиленні карантинні обмеження. Локдаун передбачає закриття усіх закладів освіти, окрім дошкільної та спеціальної.

Січневий посилений карантин подібний до того, що було введено на початку пандемії у березні, але має деякі пом'якшення. Зокрема, працюватиме громадський транспорт, кордони лишаються відкритими, салони краси і перукарні працюватимуть за попереднім записом. Кафе, бари, ресторани будуть працювати тільки на доставку замовлень або на виніс. Заборонено приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, окрім купівлі товарів першої необхідності в супермаркетах, аптеках, зоомагазинах.

Степанов виступив за продовження локдауну після 24 січня.

Раніше голова МОЗ прокоментував заборону продавати в магазинах деякі товари, наприклад шкарпетки. Степанов зазначив, що громадяни могли заздалегідь подбати про покупку, оскільки МОЗ попереджав про введення січневого локдауну. За його словами, якщо хтось не встиг купити шкарпетки або футболки, він "спокійно може це зробити через інтернет-магазини".