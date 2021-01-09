Степанов пояснив, чому у супермаркетах заборонили продаж батарейок і шкарпеток

Одяг, батарейки або шкарпетки можна замовити через інтернет-магазини, зазначив міністр охорони здоров'я.

Логіка обмежень посиленого карантину ґрунтується на законах епідеміології.

Про це заявив на пресконференції Міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Наприклад, асортимент звичайного супермаркету пропонує широкий вибір будь-яких товарів продуктової та непродуктової групи. Зі 100 людей, яким треба зробити покупки, 20 підуть у супермаркет, аби придбати їжу, 20 придбають засоби гігієни, 20 людей купуватимуть посуд чи побутову техніку”, – сказав він.

Натомість інші покупці, які планували придбати одяг, батарейки або шкарпетки (у разі заборони реалізації таких товарів у приміщенні магазину), замовляють їх через інтернет-магазини, зазначив він.

“Іншими словами, зі 100 людей, які могли б перебувати на території супермаркету, наражаючись на небезпеку інфікуватися COVID-19, в магазині знаходитимуться лише 40. Отже, ймовірність того, що вони інфікуються або інфікують оточення, зменшується в рази”, – додав він.

Раніше в уряді роз'яснили, що під час локдауну забороняється робота побутових магазинів, а кіоски працюватимуть.

Нагадаємо, в Україні з опівночі 8 січня до 00:00 25 січня введено посиленні карантинні обмеження.

Локдаун передбачає закриття усіх закладів освіти, окрім дошкільної та спеціальної.

Січневий посилений карантин подібний до того, що було введено на початку пандемії у березні, але має деякі пом'якшення. Зокрема, працюватиме громадський транспорт, кордони лишаються відкритими, салони краси і перукарні працюватимуть за попереднім записом.

Кафе, бари, ресторани будуть працювати тільки на доставку замовлень або на виніс. Заборонено приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, окрім купівлі товарів першої необхідності в супермаркетах, аптеках, зоомагазинах.