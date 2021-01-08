Степанов анонсував закупівлю вакцини від COVID-19 у "іншого виробника"

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що протягом наступного тижня будуть укладені контракти на поставку в Україну вакцини від COVID-19 з іншими виробниками, окрім китайської Sinovac Biotech.

Про це він заявив в ефірі Громадського радіо.

За його словами, наразі потужності фармацевтичних компаній з виробництва вакцини обмежені, тому "укладають угоди з тими, хто готовий поставити".

"Основним моментом із точки зору наших перемовин - це було питання часу поставки вакцин, щоб це було якомога раніше. Так як ми з Sinovac Biotech мали домовленості, то ми з ними одразу уклали договір. Найближчим тижнем ми будемо укладати договори з іншими виробниками, з якими ми ведемо перемовини", - повідомив Степанов.

Україна отримає вакцину виробництва китайської компанії Sinovac Biotech упродовж 30 днів після реєстрації. Компанія мала 7 січня оприлюднити результати клінічних досліджень у Бразилії. Передбачено, що вакцина повинна мати ефективність щонайменше 70%. Степанов повідомив, що переговори з виробником тривали з вересня 2020 року. Договір підписало українське фармпідприємство "Лекхім".

Нагадаємо, раніше гендиректор ДП "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов заявив, що Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від коронавірусу для України, перевищивши свої повноваження. Він також звинуватив Степанова в неправомірній вимозі погоджувати всі закупівлі вакцин. Крім того, Степанов, за його словами, затягує погодження закупівлі вакцини від COVID-19 у другого виробника.