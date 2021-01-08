Шмигаль попросив голову Єврокомісії посприяти прискоренню вакцинації українців, – ЗМІ

Мова йде про отримання Україною вакцини раніше березня.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся до Європейської комісії з проханням допомогти Україні з отриманням вакцини від коронавірусу.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на прессекретаря керівника уряду Ольгу Куришко.

"Дійсно прем'єр-міністр звернувся до президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн з офіційним листом, щодо сприяння ранньому доступу українців до вакцинації. Мова йде про отримання Україною вакцини раніше березня, коли очікуються перші партії вакцин в рамках програми COVAX", - сказала Куришко.

Також про лист Шмигаля повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк.

Нагадаємо, 7 січня в Україні зафіксовано 5 676 нових випадків коронавірусної хвороби, померло 83 осіб.

В Україні з опівночі 8 січня до 00:00 25 січня введено посиленні карантинні обмеження.

Україна отримала від COVAX лист про можливість постачання в країну вакцини від коронавірусу вже найближчим часом.

30 грудня Міністерство охорони здоров’я уклало контракт про постачання в Україну 1,9 мільйона доз вакцини виробництва компанії Sinovac Biotech проти коронавірусу. Йдеться про закупівлю 1,9 млн доз за ціною 504 грн за дозу.

МОЗ планує протягом року вакцинувати від коронавірусу 23 млн українців. Це передбачає затверджений міністерством план вакцинації.

Додамо, Sinovac показала 78% ефективності проти Covid-19 на третій фазі клінічних досліджень у Бразилії, яка стала першою країною, яка завершила випробування CoronaVac.