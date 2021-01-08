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Для ЄС додатково закуплять 300 мільйонів доз вакцини Pfizer-BioNTech

75 млн доз стануть доступними у березні.

Для ЄС додатково закуплять 300 мільйонів доз вакцини Pfizer-BioNTech
Фото: EPA/UPG

Європейська комісія додатково закупить 300 мільйонів доз антиковідної вакцини Pfizer-BioNTech.

Про це у відеозверненні повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

“Маємо добру новину – ми домовилися з Pfizer-BioNTech розширити вже існуючу угоду, що дозволить закупити додаткових 300 млн доз вакцини”, – зазначила вона.

Тобто у ЄС кількість доз вакцини від Pfizer-BioNTech зросте вдвічі – до 600 мільйонів доз.

За словами фон дер Ляєн, 75 млн доз стануть доступними у березні, а решта вакцини надійде до Євросоюзу у третьому та четвертому кварталах 2021 року.

Нагадаємо, у грудні Європейське агентство лікарських засобів (EMA) сертифікувало вакцину проти коронавірусу BNT162b2, розроблену німецькою компанією BioNTech та американською Pfizer.

27 грудня у всіх країнах Євросоюзу, крім Нідерландів, розпочалася масова вакцинація від ковіду.

Уряд Нідерландів 2 січня поступився тиску громадськості та оголосив, що розпочне щеплення від коронавірусу медичних працівників.

У країнах Євросоюзу мають вакцинувати усе населення – 450 млн осіб.

Угорщина почала вакцинацію від коронавірусу на день раніше всього ЄС.

Євросоюз отримав вакцину Pfizer по 15,5 євро за дозу. Усього витрати ЄС на закупівлю вакцини мали скласти від 3,1 до 4,65 млрд євро.

Окрім Pfizer, Європа уклала контракти з Moderna і AstraZeneca на понад 2 млрд доз вакцини і хоче зробити щеплення всім дорослим протягом 2021 року.

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