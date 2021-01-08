П’ять країн закликали Іран виплатити належну компенсацію сім’ям жертв авіакатастрофи

Оприлюднено заяву України, Афганістану, Великої Британії, Канади та Швеції щодо роковин трагічної дати збиття літака МАУ під Тегераном.

Про це повідомили у МЗС.

“Рік тому, рано вранці 8 січня 2020 року, літак рейсу PS752 Міжнародних авіаліній України було збито двома іранськими військовими ракетами класу «земля-повітря» поблизу Тегерана.

Сьогодні ми вшановуємо пам’ять загиблих та висловлюємо щирі співчуття всім, хто оплакує жертви трагедії PS752. Ми поділяємо горе сімей, родичів та друзів, які втратили близьких”, – йдеться у заяві.

Країни закликали Іран надати повне та всебічне пояснення подій та рішень, які призвели до цієї жахливої авіакатастрофи, включаючи конкретні дії для того, щоб це більше ніколи не повторилося: “наші країни притягнуть Іран до відповідальності з метою встановлення справедливості та забезпечать виплату компенсацій Іраном в повній мірі сім'ям загиблих та постраждалим державам”.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, - 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Серед загиблих - громадяни шести країн.

Після кількох днів заперечень в Ірані офіційно визнали провину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.

30 липня в Києві за участю іранської делегації розпочалися переговори щодо компенсацій родинам загиблих.

19 жовтня Іран повністю визнав свою провину за збиття літака.

22 грудня іранське агентство Tasnim повідомило, що Організація цивільної авіації Ірану оприлюднила остаточний технічний звіт про причини катастрофи літака "Міжнародні авіалінії України". Згідно зі звітом, літак був уражений зенітною ракетою через людську помилку.

Зазначалося, що звіт був переданий через відеоконференцію представникам країн, громадяни яких загинули в результаті авіакатастрофи в Ірані у січні минулого року.

Наступного дня у МЗС України заперечили отримання від Ірану звіту.

28 грудня у Міністерстві закордонних справ Ірану заявили, що передали остаточний технічний звіт про причини катастрофи літака "Міжнародні авіалінії України". Звіт нібито був переданий в онлайн-форматі.

Після цього Іран заявив, що готовий виплатити по 150 000 доларів родинам усіх загиблих у катастрофі. У МЗС України відповіли, що розмір компенсацій для родичів громадян, загиблих внаслідок збиття Іраном літака рейсу PS752, має бути визначений шляхом переговорів сторін. Важливою передумовою має стати встановлення причин трагедії та притягнення винних до відповідальності.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила у свою чергу, що Україна досліджує планшет, знайдений на місці катастрофи літака МАУ під Тегераном. За рік було проведено більше 200 процесуальних та слідчих дій у справі авіакатастрофи.