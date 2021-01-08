Україна досліджує планшет, знайдений на місці катастрофи літака МАУ під Тегераном

За рік було проведено більше 200 процесуальних та слідчих дій у справі авіакатастрофи, яка сталася рік тому.

У грудні 2020 року Іран передав Україні планшет, знайдений на місці катастрофи літака МАУ під Тегераном, яка трапилася в січні минулого року.

Про це у соцмережі Facebook написала Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

"Розпочато дослідження планшету, знайденого на місці авіакатастрофи, який у грудні 2020 року Іран передав Україні", – йдеться у повідомленні.

"Рік тому в небі над Іраном був збитий український «Боінг». Останнім цей політ став для 176 осіб – це громадяни 6 країн, 11 з них – українці", – нагадала вона.

Генпрокурор зазначила, що за рік було проведено більше 200 процесуальних та слідчих дій, направлено 18 запитів про міжнародну правову допомогу до інших країн, постійно співпрацюємо з компетентними органами Ірану та Канади.

У рамках міжнародної співпраці українська делегація виїжджала на місце авіакатастрофи, де частково змогла оглянути та сфотографувати уламки літака.

"Наразі в Україні триває комплексна криміналістична експертиза для встановлення причин та характеру уражень літака, обсягу матеріальних збитків та дотримання правил міжнародних польотів", – зауважила Венедіктова.

Нагадаємо, Іран нарешті передав Україні проєкт звіту про причини катастрофи літака МАУ під Тегераном.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, - 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Серед загиблих - громадяни шести країн.

Після кількох днів заперечень в Ірані офіційно визнали провину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.

30 липня в Києві за участю іранської делегації розпочалися переговори щодо компенсацій родинам загиблих.

19 жовтня Іран повністю визнав свою провину за збиття літака.

22 грудня іранське агентство Tasnim повідомило, що Організація цивільної авіації Ірану оприлюднила остаточний технічний звіт про причини катастрофи літака "Міжнародні авіалінії України". Згідно зі звітом, літак був уражений зенітною ракетою через людську помилку.

Зазначалося, що звіт був переданий через відеоконференцію представникам країн, громадяни яких загинули в результаті авіакатастрофи в Ірані у січні минулого року.

Наступного дня у МЗС України заперечили отримання від Ірану звіту.

28 грудня у Міністерстві закордонних справ Ірану заявили, що передали остаточний технічний звіт про причини катастрофи літака "Міжнародні авіалінії України". Звіт нібито був переданий в онлайн-форматі.

Після цього Іран заявив, що готовий виплатити по 150 000 доларів родинам усіх загиблих у катастрофі. У МЗС України відповіли, що розмір компенсацій для родичів громадян, загиблих внаслідок збиття Іраном літака рейсу PS752, має бути визначений шляхом переговорів сторін. Важливою передумовою має стати встановлення причин трагедії та притягнення винних до відповідальності.